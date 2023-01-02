İmalat PMI aralıkta da daralmaya işaret etti

İSO verilerine göre, kasım ayında 45,7 olan Türkiye İmalat PMI aralık ayında 48,1'e yükseldi ancak üst üste onuncu ayda eşik değer 50'nin altında kalmış oldu. Faaliyet koşullarındaki yavaşlama sürdü.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, kasım ayında 45,7 olan İmalat PMI aralık ayında 48,1’e yükseldi. Ancak imalat PMI üst üste onuncu ayda eşik değer 50’nin altında kalmış oldu.

Söz konusu endekste 50’nin üzeri büyümeye, 50’nin altı ise daralmaya işaret ediyor.

İSO’dan yapılan açıklamada “Söz konusu rakam faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de hazirandan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında zayıflamanın ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi” denildi.

YENİ SİPARİŞLERDE AZALMA

Talep tarafında iyileşme belirtilerinin görüldüğü aralık ayında, toplam yeni siparişlerdeki azalma yaklaşık bir yıllık dönemin en düşük hızında gerçekleşti.

Diğer taraftan, bazı anket katılımcıları enflasyonist baskıların talebi olumsuz etkilemeye devam ettiğini bildirdi.

Küresel piyasalardaki zayıflık, yeni ihracat siparişlerinin toplam yeni siparişlerden daha yüksek oranda yavaşlamasına yol açtı.

Aralıkta imalat sanayi sektörünün üretiminde düşüş hız keserek Şubat 2022'den beri en ılımlı düzeyinde kaydedildi.

Benzer şekilde, girdi alımları kasım ayına kıyasla çok daha düşük bir azalma gösterdi. Söz konusu iyileşme belirtileri, istihdamın üst üste ikinci ay genişlemesinde de rol oynadı.

İstihdam düzeyindeki artış son 10 ayın yüksek hızında kaydedildi.

‘MALİYET BASKILARI OLAĞANÜSTÜ SEVİYEDE DEĞİL’

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Son PMI anketinde ortaya çıkan kısmi iyileşme sinyallerinin yeni yıla taşınabilmesi halinde, Türk imalat sektörü için daha güçlü bir tablo ortaya çıkabilir.

Talep özellikle yurt dışında kırılganlığını sürdürüyor. Ancak maliyet baskıları 2022 başlarındaki kadar olağanüstü seviyelerde değil ve tedarik zinciri koşullarında da iyileşme gözleniyor. Bu gelişmelerin 2023'e girerken sektöre destek sağlayacağını ümit ediyoruz.”

SADECE ÜÇ SEKTÖR ARTIŞ SAĞLADI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI aralık raporuna göre, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün yarısında yeni siparişler artış kaydetti ve bu durum üretimde de geçerli oldu.

Aralıkta üretimi artan beş sektörden dördünde büyüme kasım ayındaki yavaşlamayı takip etti.

Bir önceki ay üretim artışı sağlayıp bunu aralıkta da devam ettiren tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu.

Üretim artışında başı çeken elektrikli ve elektronik ürünlerde büyüme son iki buçuk yılın en yüksek hızında gerçekleşti. Üretimde en keskin yavaşlama ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe yaşandı.

Elektrikli ve elektronik ürünler sektörü, yeni sipariş artışında da en üst sırada yer aldı. Yeni siparişler beş sektörde yeniden büyümeye geçti.

Kara ve deniz taşıtları ile giyim ve deri ürünlerinde ise kasımdaki artışların ardından yavaşladı.

Küresel ekonomideki zorlu koşullar nedeniyle toplam yeni siparişlere göre daha olumsuz bir tablonun ortaya çıktığı yeni ihracat siparişlerinde sadece üç sektör artış sağlayabildi.