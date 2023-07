IMEI kayıt ücreti ne kadar? Telefon kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek?

Yurt dışından gelen telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydı için alınan ücrete yapılan zam dudakları uçuklattı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin için IMEI kayıt ücreti 20 bin TL oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurt dışından beraberinde getirilen cep telefonu kayıt ücreti, 2023 yılından itibaren zamlanmasının ardından yılın ikinci yarısında bir kez daha zamlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, 02.07.1964 tarihli, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarife ‘Sürücü belgesi harçları' başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı, ‘Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. (DHA)

YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL’lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

8 YILDA YÜZDE 15 BİN 110 ZAM GELDİ

Son karar ile birlikte 2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedelindeki toplam artış ise yüzde 15 bin 110 oldu.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, harç tutarındaki değişimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarları yıllara göre şöyle değişti:

2015 yılı 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 yılı 1.838,70 TL

2021 yılı 2.006,20 TL

2022 yılı 2.732,40 TL

2023 yılı 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

IMEI NEDİR?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

IMEI E DEVLET KAYIT SORGULA

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.