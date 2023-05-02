IMF, Asya için 2023 büyüme tahminini Çin’deki toparlanmayla yükseltti

IMF Asya için 2023 büyüme tahminini Çin'deki toparlanmayla yükselterek bölgede oluşan risklere dikkat çekti.

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Ululaslararası Para Fonu (IMF) Çin’deki toparlanmanın verdiği destekle Asya için ekonomik büyüme beklentisini yükseltti ancak süregelen enflasyon ve Batı’daki bankacılık sektörünün küresel piyasalarda yol açtığı oynaklık kaynaklı risklere karşı uyardı.

IMF, Asya ekonomisi için bu yılki büyüme tahminini Ekim’de açıkladığı beklentilere kıyasla 0,3 puan artırarak yüzde 4,6’ya yükseltti. Asya ekonomisi 2022’de yüzde 3,8 büyüyerek küresel büyümeye yaklaşık yüzde 70 katkıda bulunmuştu.

IMF, Çin’in ekonomisinin tekrar dünyaya açılmasının bölge için çok önemli olacağını ve Asya’daki odağın yatırımdan ziyade tüketim ve hizmet sektörüne yönelik talep olacağını belirtti.

DÜNYANIN EN DİNAMİK BÖLGELERİ OLACAK

Bölgesel ekonomik görünüm raporunda IMF, “Asya ve Pasifik, ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan’daki güçlü görünümden destek bularak 2023’te dünyanın en dinamik bölgeleri olacak” dedi.

IMF’in raporuna göre, Çin ve Hindistan sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,9 büyümeyle 2023’te bölgedeki ekonomik büyümeye öncülük edecek.

2024 için ise Asya’daki ekonomik büyüme beklentisini 0,2 puan indirerek yüzde 4,4’e düşüren IMF, beklentilerden daha uzun sürebilecek enflasyon, yavaşlayan küresel talep ve ABD ile Avrupa bankacılık sektörü üzerindeki baskının etkilerine karşı uyardı. (REUTERS)

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