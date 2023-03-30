IMF’den borçlu ülkeler için yardım çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, daha iyi durumda olan ülkelerin korunaksız, özellikle de borç sorunları yaşayan ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, daha iyi durumda olan ülkelerin korunaksız, özellikle de borç sorunları yaşayan ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı böyle bir yardımın yüksek faiz oranlarının görüldüğü ve pek çok para biriminin değer kaybettiği mevcut koşullar altında özellikle önemli olacağını söyledi.

Boao Forumu’na katılan Georgieva, “Bu ülkelere borç yönetimi sağlamak üzere daha hızlı ve daha etkili küresel mekanizmalara acil şekilde ihtiyacımız var” dedi ve bahsi geçen mekanizmaların hem borç alacak hem de borç verecek taraflara fayda sağlayacağını ekledi.

‘BELİRSİZLİK GİDERİLMİŞ OLUR’

Georgieva, “Başarılı olması durumunda küresel resimde belirsizliğe neden olan önemli bir unsur giderilmiş olur” dedi.

Davos, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun Asya versiyonu olarak nitelendirilen ve yarın bitecek olan Boao Forumu Çin’in güneyinde bulunan Hainan adasında düzenleniyor. (REUTERS)

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