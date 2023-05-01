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IMF’den faiz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın bankacılık sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını ifade etti.

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IMF’den faiz uyarısı

Georgieva, Milken Enstitüsünce düzenlenen “Küresel Finansal Sistemin Durumu” başlıklı etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Pandemiden Ukrayna’daki savaşa son yıllarda bir dizi akıl almaz olay yaşandığını söyleyen Georgieva, düşük faiz oranlarından yüksek faiz oranlarına hızlı geçiş olduğunu belirtti.

KIRILGANLIKLAR ORTAYA ÇIKARDI

Georgieva, faiz oranlarındaki hızlı artışın finans sektöründeki kırılganlıkları ortaya çıkardığına işaret etti.

Bankacılık sektöründe daha fazla zayıflığın ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Georgieva, sektör temsilcilerinin şokları önceden tahmin etmesi ve meydana geldiklerinde harekete geçmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, ekonomik büyümenin yavaşladığını ancak enflasyonun istenilen kadar hızlı düşmediğini dile getirdi.

ENFLASYONA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

Enflasyonunun rahatsız edici bir şekilde merkez bankalarının hedefinin üzerinde olduğuna işaret eden Georgieva, bankaların faiz oranlarını eninde sonunda enflasyonu düşürecekleri bir seviyede tutması gerektiğini kaydetti. (AA)

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