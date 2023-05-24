İngiltere, 5 büyük bankanın rekabet yasasını çiğnemiş olabileceğini tespit etti

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'nın rekabet yasasını çiğnemiş olabileceğini tespit etti.

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İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada’nın hükümet tahvillerinin ticaretiyle ilgili hassas bilgileri 2009-2013’te farklı dönemlerde çevrim içi sohbetlerde paylaşarak rekabet yasasını çiğnemiş olabileceğine ilişkin ön tespitte bulunduğunu açıkladı.

CMA’nın açıklamasında, 5 büyük bankanın Bloomberg terminal sohbet odalarındaki birebir görüşmelerde en az bir kez hassas bilgileri paylaştığına ilişkin ön tespit yapıldığı aktarıldı.

İKİ BANKA REKABATE AYKIRI DAVRANDIĞINI KABUL ETTİ

Hükümet tahvillerinin ticaretine ilişkin paylaşılan hassas bilgilerin, varlık takasları, fiyatlar ve ticaret stratejilerini içerdiği kaydedilen açıklamada, Deutsche Bank’ın söz konusu yasa dışı faaliyete katılımı konusunda CMA’yı uyarırken, Citi’nin de soruşturma sırasında müsamaha gösterilmesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, her iki bankanın da rekabete aykırı faaliyette yer aldığını kabul ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda Deutsche Bank’a para cezası verilmeyeceği ve Citi’ye uygulanacak cezada da indirime gidileceği bilgisinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“CMA’nın soruşturması devam ediyor ve soruşturmanın iki veya daha fazla bankanın rekabete aykırı faaliyette bulunduğuna ilişkin nihai sonuca varması durumunda bankalara yönelik ihlal kararı ya da para cezası verilebilir. CMA’nın bu bulguları nihai değil. Deutsche Bank ve Citi, bu görüşmelere katıldıklarını kabul etti. HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada herhangi bir suçu kabul etmedi. Bu aşamada bankalardan herhangi birinin yasayı çiğnediği varsayımı yapılmamalıdır.”

“AYRINTILI SORUŞTURMA GEREKTİRİYOR”

CMA Uygulama İcra Direktörü Michael Grenfell, soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Şu anki geçici kararımız, 5 büyük bankanın küresel finansal kriz sonrasında hükümet tahvillerine ilişkin hassas bilgileri sohbet odalarında paylaşarak yasayı çiğnediği yönünde. Bu faaliyetler, vergi mükelleflerini, tasarruf hesabı sahiplerini ve finans kuruluşlarını, borçlanma maliyetlerinin en aza indirilmesi de dahil olmak üzere, bu ürünler için tam rekabetin faydalarından mahrum bırakabilirdi” dedi.

Söz konusu yasa dışı faaliyetlerin çok ciddi olduğunu ve ayrıntılı soruşturma gerektiğini kaydeden Grenfell, “Hem Deutsche Bank hem de Citi, rekabete aykırı davranışlara karıştığını kabul etse de nihai bir karara varmadan önce tarafların diğer beyanlarını değerlendireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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