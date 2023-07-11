İngiltere, Çin’i ekonomik güvenliğe en büyük tehdit olarak görüyor

İngiltere'de ulusal güvenlik riski oluşturduğu düşünülen yatırımların devralma işlemlerinde geçen yıl en çok Çinli firmalara müdahale edildi. Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ise Çin'in İngiltere'nin ekonomik güvenliğine yönelik en büyük devlet temelli tehdit olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Çin’in İngiltere’nin ekonomik güvenliğine yönelik “en büyük devlet temelli tehdidi” temsil ettiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik ve Yatırım Yasası’na bağlı olarak İngiliz hükümetin ulusal güvenlik riski oluşturduğu düşünülen yatırımları engelleme veya bunlara çözüm getirme yetkisi bulunuyor. Bu yetki kapsamında İngiltere’de geçen yıl ulusal güvenlik nedeniyle firmaların devralma işlemlerinde en çok Çinli firmaların girişimine müdahale edildi.

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ise kararların ülkeden bağımsız olduğunu ancak Birleşik Krallık ulusal güvenliği için doğru kararlar olduğunu söyledi. Dowden, kararların doğru olduğunu düşünmesine karşın Çin’le olan bağların tamamen kopmasını istemediğini de dile getirdi.

Dowden konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Çin’den ayrılmamızı istemediğim konusunda çok netim, bunun bizim çıkarımıza olduğunu düşünmüyorum. Ancak aynı zamanda, tıpkı Çinliler gibi, ulusal güvenliğimizi koruma konusunda da keskin görüşlere sahip olmalıyız” dedi.

15 ANLAŞAMIN 8’İ ÇİNLİ FİRMA

Bir raporda yer alan bilgilere göre geçen yıl savunma, enerji, gelişmiş malzemeler ve iletişim gibi alanlarla potansiyel ihlaller hakkında 866 bildirim olurken bu bildirimlerin yüzde 42’si Çin, yüzde 32’si Birleşik Krallık, yüzde 20’si ise ABD’yle ilişkili alıcılardan oluştu.

Anlaşmaların çoğu onaylansa da 15 anlaşma ulusal güvenliği korumak için engellendi, gevşetildi veya şartlar dayatıldı. 15 anlaşmadan 8’inin Çin, 4’ünün İngiltere ve 3’ünün ABD ile bağlantılı alıcılar olduğu kaydedildi.

Çin anlaşmalarının neden orantısız bir şekilde hedef alındığı sorulduğunda ise Dowden, ilk nedenin Çin’in küresel olarak çok büyük bir yatırımcı olmasını gösterdi. Dowden ikinci nedenin ise, Çin’in ekonomik güvenliğe yönelik en büyük devlet temelli tehdidi temsil etmesi olduğunu söyledi.

Dowden, Çin’in tehdit oluşturmasına karşın Çin’den tamamen kopmak istemediklerini belirterek, “Ancak aynı zamanda Çin gibi bir ekonomiden tamamen koptuğumuz bir durumda da kendimizi bulamayız, istihdam ve refah açısından bu bizim ulusal çıkarımıza değil” dedi.

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