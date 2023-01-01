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İngiltere, Rusya’dan LNG ithalatını durdurdu

İngiltere'den yapılan açıklamada, "Putin'in yasadışı savaşını finanse etmesini engelliyoruz" denilerek, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatınının durdurulduğu kaydedildi.

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İngiltere, Rusya’dan LNG ithalatını durdurdu

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Rusyadan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

FCDO’dan yapılan açıklamada, “Bugün İngiltere, Rusya’dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını durdurdu. Putin’in yasadışı savaşını finanse etmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri bağımlılıklarını azaltmaları için destekliyoruz” denildi.

(DHA)

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