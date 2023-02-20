İnşaatı rant görenler halka mezar diktiler

CHP Milletvekili Özcan Purçu'nun, depremden yalnızca 3 ay önce tüm Bakanlıklara sorduğu “Yapılarınız depreme dayanıklı mı?” sorusuna 17 bakanlıktan 10’u hazır olduklarını bildirdi. Ancak tam tersi bir tablo ortaya çıkınca Purçu, “İnşaatı rant görenler halka apartman, rezidans değil mezar diktiler” dedi.

Deniz AYHAN

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Kahramanmaraş merkezli depremlere hazırlıksız olunduğu bir kez daha açığa çıktı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, depremden yalnızca 3 ay önce 2 Kasım 2022'de, tüm Bakanlıklara “Nüfusumuzun yüzde 71'i deprem tehlikesi altında. Siz bakanlıklarınızda ve bakanlıklarınıza ait kuruluşlarda hangi tedbirleri aldınız? Yapılarınız depreme dayanıklı mı?” sorularını yöneltti. 17 bakanlıktan sorulara yanıt veren 10'u hazır olduklarını bildirdi. Ancak tam tersi bir tablo ortaya çıkınca Purçu, “İnşaatı rant görenler halka apartman, rezidans değil mezar diktiler” değerlendirmesi yaptı.

OKULLAR, VERGİ DAİRELERİ YIKILDI

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, “Bakanlığımıza bağlı tüm kuruluşlarımızda deprem performans analizi tespiti çalışmaları yapılmakta olup, güçlendirme ihtiyacı tespit edilmesi durumunda yapısal takviye çalışmaları yapılmaktadır. Olası afetler için güncel acil durum ve koruma planları bulunmaktadır” yanıtını verdi ancak Hatay Havalimanı'nın pisti çöktü. Milli Eğitim Bakanlığı, “Binalardan; güçlendirilmesi uygun olanlar güçlendirilmekte, güçlendirilmesi teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayanlar ise yıkılmakta ve yenisi yapılmaktadır” dese de 26 okul enkaza dönüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Hizmet binalarının deprem dayanıklılık testi ve güçlendirme çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmakta olup analizler sonucunda ortaya çıkan gerekli güçlendirme yatırımları ivedilikle yapılmaktadır” açıklamasına rağmen vergi daireleri yıkıldı.

‘Sistem sorgulanmalı'

CHP'li Özcan Purçu, “Bakanlıklar kağıt üzerinde her şeyi dört dörtlük gösterdi. Yapılması ile övünülen yollar patladı, binalar devrildi. Kamu lojmanları çöktü. Bir hastane yok oldu. Yeni yapılan havalimanı yolu yarıldı. 26 okul yıkıldı, onlarcası hasarlı. İnsanın en huzurlu limanı evi iken ne yazık ki birilerinin cebi dolacak diye bu evler onların mezarı oldu. Enkaza dönen binaların müteahhitlerini tutuklamak yetmez; sistem sorgulanmalıdır” dedi.

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