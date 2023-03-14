İnsanlar aftan değil barıştan ölmüş

Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası imar affı yeniden sorgulanırken AKP’li vekiller çürük binalara izin veren düzenlemeyi ‘barış’ diye savunmaya devam ediyor.

Erdoğan SÜZER

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İktidarın çürük-sağlam demeden bütün binaları 2018 imar affıyla deprem riskine açık hale getirmesinin ağır faturası ortada dururken AKP milletvekillerinin imar affını hâlâ ‘imar

barışı' diye savunması tepki çekti.

‘AF DEĞİL, BARIŞ'

Afet Yeniden İmar Fonu'nun TBMM'deki görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri depremin ağır can kayıplarına yol açmasını imar affına bağlayıp, “İnsanları imar affıyla öldürdünüz” eleştirisinde bulundular. Bu eleştirilere AKP'li milletvekillerinin nasıl yanıt vereceği beklenirken araya giren AKP Milletvekili Nilgün Ok, “O imar affı değil, imar barışı!” diye karşılık verdi. Salonda gülüşmelere yol açan bu sözlere CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, “AKP zaten yaptığı bütün kötü işlere güzel isimler vermeyi iyi bilir” karşılığını verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde HDP'li Garo Paylan, AKP milletvekillerine, “Siz imar affına evet diyerek insanları öldürmüş insanlarsınız. Ölen 50 bin insanın vebali sizin üzerinizde” dedi.

SUÇLAMAYA ANLAM VEREMEMİŞ

Bu sözlerle ortam daha da gerilirken AKP Milletvekili Nilgün Ok, Paylan'a, “O imar affı değil, imar barışı” sözleriyle karşılık verdi. AKP Milletvekili Uğur Aydemir de imar affını, “O binalar orada duruyordu, biz izin vermedik, sadece elektriğini, suyunu bağladık” sözleriyle savundu. Depremden dolayı iktidarın suçlanmasına ve istifa istenmesine anlam veremediğini ifade eden Aydemir, “TOKİ binaları yıkılmış olsaydı o zaman TOKİ başkanını, Çevre Bakanı'nı istifaya çağırabilirdiniz. Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 ve öncesinde yapılmış” ifadelerini kullandı.

Çürük binaları afla akladınız

CHP'li Abdüllatif Şener, AKP'nin bütün kötü işlerine güzel isimler bularak algı yönettiğini söyledi. Bugüne kadar 1960, 1984 ve 2018 yıllarında olmak üzere 3 kez imar affı uygulandığını, 2018 öncesindeki aflarda sağlam olmayan binalara imar izni verilmediğini anlatan Şener, “Siz ise para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Hiçbir şart koymadan sağlam, çürük, yıkılacak haldeki binalar da dahil bütün binaları imar barışına aldınız. 1999 öncesi yapılmış çürük binaları yasaya uygun hale getiren de sizsiniz” dedi.