İnternetten alışveriş yapanların yüzde 27,1’i siparişlerinde sorun yaşadı

TÜİK verilerine göre, son 3 ayda internet üzerinden yaptığı alışverişlerde bir sorunla karşılaşan bireylerin oranı yüzde 27,1 olarak hesaplandı. Teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve yanlış ya da hasarlı mal teslimi en fazla karşılaşılan sorunlar olarak öne çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nı yayımladı.

Buna göre, 2023 yılında hanelerin yüzde 95,5'inin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran geçen yıl yüzde 94,1 idi.

İnternetten alışveriş yapanların oranı son 12 ayda yüzde 49,5'e yükseldi.

Son 3 ay içinde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde bir sorunla karşılaşanların oranı ise yüzde 27,1 oldu.

İNTERNET KULLANANLARIN ORANI ARTIYOR

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022 yılında yüzde 85,0 iken 2023 yılında yüzde 87,1 oldu.

Cinsiyet ayrımında 2023 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde yüzde 90,9, kadınlarda yüzde 83,3 olarak gözlendi.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜKSELDİ

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2022 yılında yüzde 46,2 iken 2023 yılında yüzde 49,5 oldu.

Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 kadınlarda yüzde 46,6 oldu.

Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 38,0’ının son 3 ay içinde (2023 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ GİYİMDE

İnternet üzerinden 2023 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde75,5’i giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,6 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 37,1 ile gıda ürünleri, yüzde 32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 28,8 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

Bu bireyler cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin yüzde 69,3’ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 48,9’u lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları ve yüzde 37,2’si gıda ürünleri aldı.

Kadınlarda ise yüzde 81,7’si giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,4’ü kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 46,4’ü lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.

EN ÇOK ABONELİK DİZİ FİLM İZLEME HİZMETİNE

İnternet üzerinden 2023 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler satın aldığı veya abone olduğu dijital içeriklere göre incelendiğinde, bu bireylerin yüzde 30,7’si film veya dizi izleme hizmeti satın aldı. Bunu, yüzde 30,1 ile müzik dinleme veya indirme hizmeti ve yüzde 17,7 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

İnternet üzerinden 2023 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler satın aldığı çevrimiçi hizmetlere göre incelendiğinde ise, bu bireylerin yüzde 25,0’ı web sitesi veya uygulama üzerinden ulaşım hizmeti (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) satın aldı. Bunu yüzde 15,2 ile İnternet veya mobil telefon bağlantı aboneliği ve yüzde 13,5 ile kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, konser, fuar vb.) bilet alımı izledi.

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,8 puan artarak yüzde 18,7 oldu. Bu oranın erkekler için yüzde 18,1, kadınlar için yüzde 19,4 olduğu görüldü.

SİPARİŞTE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 27,1

Son 3 ay içinde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde bir sorunla karşılaşan bireylerin oranı 2023 yılında yüzde 27,1 oldu.

En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla yüzde 13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve yüzde 11,1 ile yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi oldu.

EN ÇOK WHATSAPP TERCİH EDİLDİ

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 84,9 ile WhatsApp, yüzde 69,0 ile YouTube ve yüzde 61,4 ile Instagram oldu.

En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 88,7 ile WhatsApp, yüzde 72,6 ile YouTube ve yüzde 63,5 ile Instagram uygulamalarını kullandığı tespit edildi.

Kadınların ise yüzde 81,1 ile WhatsApp, yüzde 65,4 ile YouTube ve yüzde59,3 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.