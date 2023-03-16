Işın Çelebi: Türkiye’yi krizden demokrasi çıkarır
Türkiye’nin krizden çıkışının demokrasi ve hukuktan geçtiğini söyleyen Işın Çelebi, “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmalı. Zorlama düzenlemeler kaldırılmalı” dedi.
Türkiye ekonomik kriz içindeyken seçim dönemine girildi. Yeni ekonomi politikaları belirlemek ve krizden çıkmak üzere bir program ortaya koyacak İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi de bu sürece girilmişken dün başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına atıfla düzenlediği Kongre'nin birinci gün teması “Yeniliğe Davet” olarak belirlendi.
“ÜRETEN VE REKABETÇİ”
Kongre'de “İkinci yüzyılda yeni iktisat politikası ne olmalı” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı, İktisatçı Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye ekonomisindeki yanlış uygulamalara dikkat çekerken kısa dönemde krizden nasıl çıkılacağına dair görüşlerini paylaştı.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “Yaşanan deprem çürümüşlüğün tüm göstergelerini ortaya koymuştur. Kısa dönem içinde ekonomik ve sosyal sorunların acilen çözülmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır” diyen Prof. Çelebi, yeni iktisat politikasını altı ana başlık altında toplayarak anlattı.
Çelebi, krizin acil çözümü için demokrasinin ve adalet yapısının, hukuk devleti ilkelerinin sağlıklı işleyişinin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerken, üreten, rekabet düzeyi yükselen verimli bir ekonomik yapının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Çelebi, enflasyonu düşürmek için parasal tedbirlerin yanı sıra teknoloji yatırımları, verimlilik ve piyasalarda rekabet koşullarının oluşması gerektiğini kaydederken, yapılması gerekenleri de şöyle özetledi:
“Yeni iktisat politikasının temeli güvene dayanmalıdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanmalıdır. Eximbank bağımsız olmalıdır. Merkez Bankası'nın bankalara yönelik 2022 yılında yaptığı menkul kıymet tesisi, kredi faizlerinin sınırlandırılması, TL mevduat payının artırılmasıyla ilgili zorlama gibi düzenlemeler kaldırılmalıdır.”
“İHRACATI CEZALANDIRAN POLİTİKALAR DOĞRU DEĞİL”
Krizden çıkış yolunun demokrasi, hukuk ve adaletin sağlanması ile zamanını iyi kullanan bir iktisat politikası ile yeni iktisat araçlarını kullanmaktan geçtiğini ifade eden Işın Çelebi, “Para politikası bağımsızlığı ve sıkı bir bütçe ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri uygulanmalı” dedi.
“Serbest piyasa koşulları olmalı ama verimlilik ve rekabet koşulları geliştirilmeli” diyen Çelebi, “İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'a çıkarılmalı. İhracatı cezalandıran politikalar doğru değil. Döviz kazancı arttıkça enflasyonla mücadele de kolaylaşacak” diye konuştu.
6 MADDEDE YENİ İKTİSAT POLİTİKASI
1- Demokrasinin ve adalet yapısının, hukuk devleti ilkelerinin sağlıklı işleyişi.
2- Üreten, rekabet düzeyi yükselen verimli bir ekonomik yapı.
3- Enflasyonu düşürmek için parasal tedbirlerin yanı sıra teknoloji yatırımları, verimlilik ve piyasalarda rekabet koşulları.
4- Altyapısı geliştirilmiş bilgi ekonomisi, dijital ve teknolojik altyapı.
5- Liyakate öncelik verilmeli ve ideolojik katılıklardan kaçınılmalı.
6- Sürdürülebilir kalkınma, yeniden yapılanma ve büyümenin kurgulanması çok önemli.