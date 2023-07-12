İşsize 9 milyar işverene 19 milyar

İşsizin güvencesi işverene gidiyor. İş bulana kadar geçinmek için İşsizlik Fonu’na başvuranların neredeyse yarısı ödenek alamazken işverene verilen teşvikler katlanıyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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İşsiz kalanlara gelir yaratarak, yeni bir iş bulana kadar geçinmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Fonu, işverene yarıyor. Yılın ilk 6 ayında işverene ödenen teşvikler işsizlere ödenenin 2 katını geçti. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı haziran ayında bir önceki aya göre 4 milyar 773.3 milyon TL artış gösterdi. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'nde yer alan verilere göre, mayıs sonu itibarıyla 135 milyar 154.9 milyon TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı haziran sonunda 139 milyar 928.2 milyon TL seviyesine yükseldi. Bültende verilen bilgiye göre, 7 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla fon varlığı 137 milyar 778.8 milyon TL oldu.

İŞVERENE TEŞVİK ARTIYOR

Fonun devreye girdiği Mart 2002'den 30 Haziran 2023'e kadar işsizlik ödeneği için 18 milyon 300 bin 987 kişi başvururken, 10 milyon 34 bin 502 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere 21 yılda fondan 59 milyar 432.8 milyon TL ödeme yapıldı. İşsizlik ödeneği için yılın ilk 6 ayında yapılan ödeme tutarı ise 9.6 milyar TL olurken, aynı dönemde destek ve teşvik ödemeleri kapsamında işverene yapılan ödeme ise 19.8 milyar TL'ye ulaştı. 2021'de yılın tamamında işverenlere teşvik ve destek kapsamında yaklaşık 21.7 milyar TL, 2022 yılının tamamında ise 28.6 milyar TL ödenmişti. Ocak-Haziran 2023 için asgari ücret kapsamında işverenlere verilen destek 100 liradan 400 liraya çıkarılmıştı. Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında işverenlere ödenen 19.8 milyar TL'lik teşvik ile 2021 yılını neredeyse şimdiden yakaladı. Temmuzda ise işverene yapılacak asgari ücret desteğinin 500 TL'ye yükseltilmesiyle yıl sonunda yapılmış olacak toplam ödemenin 2022 yılını geride bırakması bekleniyor.

İşverene ödenen teşvik 3.5 yılda 100 milyarı aştı

Fonun uygulamada olduğu 21 yılda işsiz kalanlara ödenen tutar, işverene 3.5 yılda işverene ödenen tutarın 45.2 milyar lira gerisinde kaldı. İşsizlik Fonu'nun devreye alındığı Mart 2002'den bu yana başvuruda bulunan 18 milyon işsizden 9.9 milyonu ödeneği alabilirken, bu kişilere yapılan ödeme 59.4 milyar lira oldu. İşverene 2020, 2021, 2022 ile 2023'ün ilk 6 ayında yapılan teşvik ödemeleri ise 104.6 milyar liraya ulaştı. Böylelikle işverenlere 3.5 yılda ödenen teşvikler, işsizlere 21 yılda ödenen toplam maaş tutarının yüzde 43.2 fazlası oldu.