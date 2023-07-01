İstanbul’un haziran ayı enflasyonu belli oldu

İTO verilerine göre, haziran ayında İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 55,19, aylık enflasyon ise yüzde 3,46 oldu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Haziran’a ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Haziran’da İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,32 oranında arttı.

2022 Haziran ayına göre 2023 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ise İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 56,05, aylık enflasyon yüzde 1,66 olmuştu.

EN ÇOK KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCE ARTTI

Haziran 2023'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,11, Konut Harcamalarında yüzde 3,75, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,39, Gıda Harcamalarında yüzde 3,37, Giyim Harcamalarında yüzde 3,20, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,08 artış, Diğer Harcamalar grubunda yüzde -0,85 azalış izlendi.

Haziran 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 8,36, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,71, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,21, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,93, Mensucat Grubunda yüzde 3,30, Madenler Grubunda yüzde 2,21 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -1,36 azalış izlendi.

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