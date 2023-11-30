İşte dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri

Economist dergisi, dünyanın en pahalı ve ucuz şehirlerini yayınladı. Buna göre dünyada yaşam maliyetlerinin en pahalı olduğu şehirler Zürih, Singapur, en ucuz şehirler Şam ve Tahran oldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın yaşaması en pahalı şehirleri açıklandı. Zürih, Singapur 2023’te en pahalı şehirler olurken, Londra dokuzuncu sırada yer aldı. Suriye’nin başkenti Şam ise en ucuz şehir oldu.

Economist dergisinin Araştırma Birimi (EIU) tarafından yılda iki kez güncellenen sıralama, 173 şehirdeki gıda, giyim, benzin ve elektrik faturalarının da aralarında bulunduğu 200 ürünün fiyatı analiz edilerek hazırlandı.

Geçen yıl Singapur’la en üst sırayı paylaşan New York, 2023 Dünya Yaşam Maliyeti (WCOL) anketinde Cenevre ile birlikte ikinci sıraya yerleşti.

Podyumda üçüncü sırada Hong Kong yer alırken Hong Kong’un ardından dördüncü sırada Los Angeles, beşinci sırada Paris yer aldı. Tel Aviv ve Kopenhag altıncı, San Francisco yedinci oldu.

EN UCUZ ŞEHİRLER

Terazinin diğer ucunda ise Suriye’nin başkenti Şam en ucuz şehir ilan edilirken, İran’ın başkenti Tahran ise ikinci en ucuz şehir oldu.

Şam ve Tahran’dan sonra en ucuz şehirler sırasıyla Libya’nın başkenti Trablus, Karaçi (Pakistan), Taşkent (Özbekistan) Tunus (Tunus), Lusaka (Zambiya) ve Ahmedabad (Hindistan) oldu.

Raporda, günlük mal ve hizmet fiyatlarının yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında artmasıyla birlikte küresel yaşam maliyeti krizinin hâlâ devam ettiği sonucuna varıldı.

Rapora göre hane halkı enerji ve su faturası maliyetleri (ankete katılan on kategori arasında) dünya çapında enflasyondan en az etkilenenler arasında yer aldı. Bu durum, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın hafiflediğine işaret etti.

Raporda ayrıca, “Market fiyatları güçlü bir şekilde artmaya devam ediyor. Çünkü birçok üretici ve perakendeci yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtıyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca fiyatların, tedarik zincirini etkileyen “aşırı hava olaylarının artan sıklığından” da etkilendiği belirtildi.