İSTKA’da grev sona erdi, işte anlaşma şartları

Tez-Koop-İş Sendikası ile YERELSEN arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, çalışanların ücretlerine birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam yapıldı

Sozcu.com.tr

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Tez-Koop-İş Sendikası’na üye işçilerin İstanbul Kalkınma Ajansı’nda 8 Mayıs'ta başlattığı grev 39. gününde anlaşma ile sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren kalkınma ajanslarından biri olan İstanbul Kalkınma Ajansı’nda (İSTKA) Tez-Koop-İş Sendikasının 39 gün süren grevi kazanımla sonuçlandı.

Tez-Koop-İş Sendikası ile YERELSEN arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, çalışanların ücretlerine birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam yapıldı.

NE OLDU?

Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlü bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları, 2022 yılının aralık ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin beşinci ayında, işveren sendikası YEREL-SEN'in teklifini reddederek 8 Mayıs’ta greve çıktı.

Grev kararı açıklamasında sendika, İSTKA bileşenleri arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul enflasyonunun yüzde 92,97 olduğunu belirterek işverenin ücretlerde kayıp yaratan teklifini kabul etmeyeceklerini ifade etti.

39 gün boyunca grev yapan İstanbul Kalkınma Ajansı çalışanları 15 Haziran'da toplu iş sözleşmesi masasından anlaşmayla kalktı.

İLK ALTI AYDA YÜZDE 30 ZAM

İSTKA işçileri, birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam aldı. Yemek yardımı net 110 lira, yol yardımı 1208 lira, konut yardımı 3 bin 500 lira, bölge yardımı 1500 lira oldu. Bununla birlikte, işçiler birinci yıl için 50 günlük, ikinci yıl için 60 günlük ikramiye alacak.

Ayrıca her kıdem yılında uzman personel için aylık 146 TL/Net, destek personeli için aylık 110 TL/Net ve sürekli işçi için ise aylık 73 TL/Net olarak kıdem zammı alınacak. İSTKA'da bayram yardımı net 715 TL'ye yükselirken güvenlik, şoför ve temizlik personeli için yıllık 2300 TL giyim yardımı ödenecek.

‘TÜM İŞYERLERİ İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK’

İSTKA grevini değerlendiren TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, bu grevin uzun bir süre sonra bir kamu işyerinde yapılmış ilk grev olduğunu ifade etti.

Bozkurt, “Beyaz yakalı çalışanların ağırlıkta olduğu, niteliği ve prestiji yüksek çalışmalar yürüten bir kamu iş yerinde işçilerin 39 günlük grevin ardından toplu iş sözleşmesi masasından kazanımla kalkması çok önemli. Sendikamız TEZ-KOOP-İŞ önderliğinde elde edilen bu kazanım tüm kalkınma ajansları başta olmak üzere işkolumuzdaki tüm işyerleri için örnek teşkil edecek” dedi.

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