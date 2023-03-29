JPMorgan CEO’su, Epstein skandalına karıştığı iddiasıyla ifade verecek

ABD'li banka JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, sapık milyarder olarak bilinen Jeffrey Epstein'ı müşteri olarak tuttuğu için mahkemede sorgulanacak.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan Chase’in uzun süredir CEO’su olan Jamie Dimon, bankasının eski suçlu Jeffrey Epstein’ı müşteri olarak tutma kararı nedeniyle yeminli olarak ifade verecek.

ABD’li finansçı ve iş insanı Epstein, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlardan yargılanmış, sonrasında cezaevinde şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Epstein’ın 1998’den 2013’e kadar 15 yıl boyunca bankaya JPMorgan’a para yatırdığı ortaya çıkınca bankanın da başı büyük belaya girmişti.

DEUTSCHE BANK DA YARGILANACAK

Davanın hakimi JPMorgan’ın davaları reddetme talebini kabul etmezken Epstein kurbanı birinin açtığı Deutsche Bank aleyhindeki davanın devam etmesine de izin verdi. Her iki dava için de ekim ayına geçici duruşma tarihi verildi.

Açılan davada JPMorgan’ın insan kaçakçılığından yararlandığı bilgisini ve müşterisinin yasa dışı davranışlarıyla ilgili birçok uyarıyı göz ardı ettiğini iddia edildi. Banka ise iddiaları haksız olarak nitelendirdi.

JPMORGAN ESKİ YÖNETİCİSİNİ SUÇLADI

Öte yandan eski JPMorgan yöneticisi Jes Staley’in de Epstein’ın konutlarında cinsel suçlara tanık olduğu iddia edilmiş, Staley, Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerine karıştığı iddialarını defalarca reddetmişti

Banka şu anda Staley’e ödediği 80 milyon dolardan fazla maaşını geri almaya çalışıyor. Staley daha sonra Londra merkezli Barclays bankasının başına geçmiş, 2021’de Barclays’ten ayrılmıştı.

NE OLDU?

Jeffrey Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

Epstein, 2002’den 2005’e kadar Manhattan’daki malikanesinde ve Palm Beach’teki mülkünde, reşit olmayan kızlara fuhuş yaptırmak suçundan yargılanmayı bekliyordu.

DAVALAR NEDEN AÇILDI?

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede 2019’da ölen Jeffrey Epstein’in mağduru olan iki kadın, ABD’li milyarderin çalıştığı iki banka olan JP Morgan ve Deutsche Bank’a dava açmıştı.

Kadınlar bankaları ‘Epstein’ın, fuhuş ağını finans kurumlarının desteği olmadan yürütemeyeceğini’ iddiasıyla suçlamıştı.

JPMorgan’a dava açan bir kadın, bankayı ‘seks ticareti yapan kişiye özel muamele sağlamakla suçlamıştı. Davacı bankanın özel muamelesi sayesinde suçun devam edebildiğini ve bankanın genç kadınların istismar edilmesine neden olduğunu iddia etmişti.

Diğer bir davacı da Deutsche Bank’ın ‘Epstein’ın cinsel istismar ve fuhuş operasyonunu yürütebilmek için kullandığı banka' olduğunu iddia etnişti. Davacı iddianamesinde, “Epstein’den milyonlarca dolar kazanacağını bilen Deutsche Bank, yasayı takip etmektense kârı seçti, fuhuş operasyonunu kolaylaştırmayı seçti” dedi.

Davacı ayrıca ‘Deutsche Bank’ın çok sayıda genç kadına yapılan ödemeler ve büyük miktarda nakit para çekme dahil şüphe uyandıracak bir sürü ipucunu görmezden geldiğini iddia etmişti