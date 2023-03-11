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Kanada, Rusya’dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, Rus çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Yayınlanma: 13:55 - 11 Mart 2023 Güncellenme:
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Kanada, Rusya’dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, Ukrayna ile savaştaki Rusya’da rejim değişikliğini teşvik etmeyi amaçlayan yaptırımlar çerçevesinde Rus çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, düzenlediği basın toplantısında, ilk defa Rusya’ya yönelik yaptırım fikrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine son vermeyi amaçladığını belirterek, Moskova’ya yönelik tecridin ekonomik, siyasi ve diplomatik olması gerektiğini söyledi.

Joly, alüminyum ve çelik ürünlerini kapsayan yasağın amacının Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı yeteneğini zayıflatmak olduğunu vugulayarak, Putin yönetiminden hesap sorulmasını istediklerini dile getirdi.

Maliye Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı açıklamada, “Putin’in yasa dışı ve barbarca Ukrayna işgalini finanse etmek için kullandığı geliri kesmek veya sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedi.

UKRAYNA’YA TOPLAM 3,6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Son yasak, Kanada’nın daha önce 1600’den fazla kişi ve kuruluşa yönelik yaptırımları da dahil olmak üzere Rusya’ya uyguladığı baskıların ikinci adımı oldu.

Kanada, geçen yıl başlayan savaştan bu yana Ukrayna’ya para, askeri ürün ve diğer yardımları kapsayan 3,62 milyar dolarlık destek sağladı.

Resmi ticaret rakamlarına göre Kanada, 2021’de Rusya’dan 201 milyon dolar değerinde alüminyum ve çelik ürünü ithal etti. (AA)

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