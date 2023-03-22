Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan WhatsApp ve Meta’ya 2,6 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza verdi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle WhatsApp ve Meta’ya 2 milyon 665’er bin lira idari para cezası uyguladı.

Kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye’deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp’ın, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp’a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp’ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi. (AA)

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