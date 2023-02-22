Koç Holding batarya fabrikası için Ford ve LG ile niyet mektubu imzaladı

Koç Holding, Ford Motor ve LG Energy Solutions ile Ankara'da batarya hücre fabrikası kurulması için bağlayıcı olmayan niyet mektubu (MoU) imzaladı.

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Koç Holding, Ford Motor ve LG Energy Solutions ile Ankara’da batarya hücre fabrikası kurulması için bağlayıcı olmayan niyet mektubu (MoU) imzaladı.

Holding, batarya hücre fabrikası için daha önce SK On ile mutabakata varmış, ancak anlaşma resmi olarak bu ay başında sonlandırılmıştı.

Koç Holding’in dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre, ön anlaşma 12 ay yürürlükte kalacak. Bu süre içinde fizibilite çalışması yürütülecek.

YENİ NESİL FORD TRANSİT ARAÇLARDA KULLANILACAK

MoU, fabrikanın 2026’da üretime geçmesini ve yılda 25 gigawatt/saat kapasitede hücre üretmesini öngörüyor.

İkinci etapta fabrikanın kapasitesi 20 gigawatt/saat artırılarak 45 gigawatt’a yükseltilecek. SK On ile varılan ön anlaşmada da fabrikanın aynı kapasiteye sahip olması öngörülüyordu.

Fabrikada üretilen hücreler Ford ile Koç Holding’in ortak olduğu Ford Otosan’da üretilecek yeni nesil Ford Transit araçlarda kullanılabilecek. (REUTERS)

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