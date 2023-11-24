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Komisyon, merkezi bütçe teklifini kabul etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

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Komisyon, merkezi bütçe teklifini kabul etti

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