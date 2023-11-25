Konuta ağır vergi yükü geliyor

Yeni vergi olmayacağı sözü veren iktidar, oturduğu ev dışında konut alacaklara ağır vergi yükü getiriyor.

Erdoğan SÜZER

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AKP milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu torba yasa teklifine göre, krediyle birden fazla konut alacaklar yüzde 15 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ödeyecek.

İlk konutunu alanlar bu vergiyi ödemeyecek. BMSV, konut kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden hesaplanacak. Anaparaya BSMV uygulanmayacak.

Örneğin 2 milyon liralık konut kredisi kullanıp, ikinci konutunu alanlar 1 milyar lira faiz ödüyorsa 150 bin lira da BSMV ödeyecek. Ayrıca sigorta işlemlerine de BSMV yükü binecek.

İktidar uzun süredir istisna uygulanan bu vergi yeniden getirerek konut kredilerini frenlemeyi planlıyor. Torba yasa teklifinde seçim öncesi afları da içeren çok sayıda önemli madde bulunuyor.