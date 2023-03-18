Kredi ve kart borçları 1.7 trilyon lirayı aştı

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları toplamı 10 Mart itibarıyla, 28 milyar 915 milyon artarak 1 trilyon 745 milyar 807 milyon liraya ulaştı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ekonomik krizin ortasında kalan vatandaşlar borçlanarak geçinmeye çalışırken borç yükü yükseliyor. İhtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredileri ve kredi kartlarına sarılan vatandaşların borçları da her geçen gün katlanarak artıyor.

EN ÇOK İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları toplamı 10 Mart itibarıyla, 28 milyar 915 milyon artarak 1 trilyon 745 milyar 807 milyon liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre bankalara olan toplam borç içinde tüketici kredileri tutarı, bir haftada 23 milyar 317 milyon lira artışla 1 trilyon 226 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredi borçlarının 792 milyar 980 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşurken, 374 milyar 339 milyon lirası konut, 58 milyar 845 milyon lirası taşıt kredileri oldu. Aynı dönem vatandaşların bireysel kredi kartı borçları 5 milyar 598 milyon lira artarak 519 milyar 641 milyon liraya çıktı. Vatandaşların borçlarındaki artış en çok ihtiyaç kredisinde görüldü. 3 Mart haftasından 10 Mart haftasına kadar ihtiyaç kredisi borcu 17 milyar 678 lira artış gösterdi.

1 aylık borç artışı 117 milyar lira

Yaklaşık bir aylık dönemi içeren 10 Mart haftası ile 17 Şubat haftası verileri karşılaştırıldığında, bu süreçte vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları toplamındaki artış 116 milyar 885 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde toplam borç içinde tüketici kredileri tutarı, bir ayda 85 milyar 376 milyon lira artışla, 1 trilyon 226 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde bireysel kredi kartı borçlarındaki artış ise 31 milyar 509 milyon lira oldu.