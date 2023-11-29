Kriz kâhini Roubini’den korkutan felaket senaryoları

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, piyasanın 'mega tehdit altındaki bir çağa' girdiğini, yatırımcıların önümüzdeki 10 yıl içinde trilyonlar kaybedeceğini ve insanların hayatta kalmasının da risk altında olduğu söyledi. İşte kriz kahininin kıyamet senaryoları...

Sozcu.com.tr

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Kriz kahini olarak bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, piyasanın ‘mega tehdit altındaki bir çağa’ girdiği ve yatırımcıların trilyonlar kaybedeceği konusunda uyardı.

Wall Street’teki ekonomist 2024’ün piyasa için iyi bir yıl olacağından emin. Pek çok kişi borsanın yükseleceğini ve teknoloji hisselerinin performansını sürdüreceğini düşünüyor. Ancak kasvetli tahminleri sayesinde kendisine ‘Dr. Kıyamet’ unvanını kazandıran ünlü ekonomist Nouriel Roubini tam tersi görüşte.

2008 krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ünlü iktisatçı son analizinde, tahvil sahipleri ve yatırımcılar için kayıpların önümüzdeki 10 yıl içinde trilyonları bulmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Piyasaların yaşlanan nüfus, yapay zeka tehdidi ve başka bir küresel salgının yanı sıra ‘küreselleşmenin azalması’ konusunda da endişe duyması gerektiğini söyleyen Roubini, “Sadece küresel ekonominin değil, ‘insanların hayatta kalmasının’ da risk altında olduğu gerçeği giderek daha fazla kabul görüyor.”

‘ÖNCELİKLİ TEHDİT FED POLİTİKALARI OLABİLİR’

Roubini’nin temel kaygılarından biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) baskılara boyun eğerek yüzde 2’lik enflasyon hedefinden taviz verme ihtimali. Diğer ekonomistler Fed’in duraklama döneminin ardından faizleri düşürmeye başlayacağına inanırken, Roubini sabit kalmanın gerekli olduğu görüşünde.

Project Syndicate’te yayınlanan bir görüş yazısında Roubini, Fed’in “ekonomik gerileme ve finansal çöküşe neden olmamak için “hedefinden sapmak” zorunda kalabileceğini belirtti. Roubini, “Çok yüksek çekirdek enflasyona rağmen faiz artırımlarına şimdiden ara vermiş olmaları, hedefin üzerindeki bir enflasyon rakamını kabul etmiş olabileceklerine işaret ediyor” dedi.

JEOPOLİTİK GERİLİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ekonomist, Batı ile Çin, Rusya ve İran gibi güçler arasındaki yıpranan ilişkilere de işaret etti. Roubini, Rusya ve Ukrayna çatışmasının NATO’nun devreye girmek zorunda kalacağı bir noktaya gelebileceğini söyledi.

Roubini ayrıca Gazze’deki çatışmanın daha fazla bölünmeye yol açtığını belirterek, “İsrail’in Gazze’ye düzenlediği askeri operasyon, enerji fiyatlarında yeni bir artışa neden olarak daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın alevlerini körükleme riski taşıyor” dedi.

Roubini, “ABD, Avrupa, NATO ülkeleri ile Orta Doğu ve Asya’daki hemen hemen herkesin yeniden silahlanması sonucu silahlara (nükleer, siber, biyolojik ve kimyasal dahil) daha yüksek düzeyde harcama yapılması neredeyse kesin” değerlendirmesinde bulundu.

Roubini, pandeminin olağanüstü koşulları göz önüne alındığında, piyasanın parasal ve mali genişlemesinin hemen hemen her şeyin değerlemesini şişirdiğini belirterek bir “her şey balonu” içinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

KAYIPLAR ONLARCA TRİLYONU BULABİLİR

Bu durumun sadece kriptolar gibi spekülatif varlıkları değil, yatırımcıların güvenilir varlıklara sırtlarını döndükten sonra U dönüşü yapmalarına neden olan devlet tahvilleri varlıklar için de geçerli olduğunu söyledi.

“Bu kötü durum büyük olasılıkla devam edecek” diyen Roubini, “Küresel olarak, hem tahvil sahipleri hem de hisse senedi yatırımcıları için kayıplar önümüzdeki on yıl içinde on trilyonlarca dolara ulaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘TEHDİTLER ÖNLENEBİLİRSE GELECEK PARLAK OLABİLİR’

İnsanlığın yapay zeka, jeopolitik gerilimler ve sosyal değişim gibi ‘mega tehditler’in üstesinden gelebilmesi halinde tünelin sonunda bir miktar ışık göründüğünü söyleyen Roubini, “Büyük tehditlerin yıkıcı bir şekilde birbirini beslediği distopik bir senaryoyu önleyebilirsek gelecek parlak olabilir” diye yazdı.

Roubini, “İlk önceliğimiz önümüzdeki birkaç on yıllık istikrarsızlık ve kaos ortamında hayatta kalmak olacaktır” dedi.

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