Küçük bankalar kıyamete yol açabilir

ABD’de daha fazla banka iflasının yaşanmaması için bankalardan müşteri göçünü önleyecek yeni adımlar bekleniyor. Küçük ve orta ölçekli bankalar ‘mevduatlara 2 yıl sigorta’ istiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Standart boyut

ABD'de 8 Mart'ta başlayan finansal kargaşa her gün yeni bir boyut kazanıyor. Bugüne dek düzenleyici kurumlar tarafından atılan adımlara rağmen krizin bittiğini söylemenin zor olduğunu düşünen uzmanlar, özellikle bölgesel faaliyet yürüten küçük ve orta ölçekli bankaların finansal anlamda bir kıyamete neden olabileceğinden endişe ediyor. Üçü ABD merkezli olmak üzere dört bankanın sonunu getiren güven krizinin sürmesi halinde, bölgesel bankaların yeni bir iflas dalgası ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor.

SİGORTA GENİŞLETİLMELİ

Bu nedenle ABD'de orta ölçekli bankalar, müşterilerin güvenini yeniden sağlamak için tüm mevduatların 2 yıl boyunca sigortalanmasını istiyor. Nitekim, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ı mevduat sahiplerinin paralarını çekmesi sonrası iflas etti. First Republic Bank da ABD'deki rakiplerinden üçünü batıran müşteri göçünün kurbanı oldu. Bloomberg'in haberine göre, üyeleri 100 milyar dolara kadar varlığı bulunan bankalardan oluşan ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu (MBCA), ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed), Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) ve FDIC'ye mektup gönderdi. Gönderdiği mektupta federal düzenleyicilerden FDIC sigortasını gelecek 2 yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletmelerini isteyen MBCA, bunun bankalardan daha fazla mevduat çıkışına neden olmamak için gerekli olduğunu savundu. Diğer taraftan ABD Hazinesi henüz tüm mevduatlara garanti verecek bir adım atmaya gerek olmadığını düşünüyor

ancak durumun kötüleşmesi karşısında atılacak adımlara karar vermek için planlama yapılıyor. Mevcut duruma göre, mevduat sahiplerinin hesaplarındaki ilk 250.000 dolar, mevcut kurallar kapsamında FDIC tarafından korunuyor.

Gözler First Republic'in üzerinde

Durumun kötüleşip kötüleşmediğini anlamak için gözler Wall Street bankalarının sağladığı 30 milyar dolarlık cansuyuna rağmen sarsıntı yaşamaya devam eden First Republic'in üzerinde. San Francisco merkezli banka, ABD'deki üç rakibini batıran müşteri kaçışının kurbanı oldu ve mevduat çıkışlarına ilişkin bir tahmine göre bu rakam 89 milyar dolar. ABD'li 11 banka geçen hafta First Republic Bank'ı 30 milyar dolarlık nakit akışıyla desteklemeye çalıştı. Ancak teknoloji dünyasının seçkinlerinin ve diğer varlıklı bireylerin kişisel bankacılık ihtiyaçlarını karşılayan bankanın hisseleri hızla düşmeye devam etti.