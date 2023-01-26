Kur düzelmezse ihracat başka ülkelere kayar

Dolar kurunun yaklaşık 4 aydır aynı seviyelerde tutulması, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan ihracatçıları fiyatlama konusunda zorluyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yüksek enflasyon nedeniyle maliyeti artan ihracatçılar, bunu ürünlerine yansıtamıyor. Daha önce tekstil, hazır giyim, demir ve demir dışı sektör temsilcilerinin dile getirdiği maliyet sorununa, şimdi de gıda ihracatçıları dikkat çekti. Durumun sürdürülebilir olmadığını söyleyen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, kurun enflasyon kadar artması gerektiğini vurgulayarak, maliyet artışı nedeniyle fiyatta rekabet edemeyen ihracatçıların önümüzdeki dönemde müşterileri başka ülkelere kaptırabileceğini belirtti.

SATIŞLAR YAVAŞLIYOR

Geçen yıl ihracat yüzde 12.9 artıp 254.2 milyar dolarla tarihi zirveyi görmesine rağmen ithalat da yüzde 34.3 yükselerek 364.4 milyar dolara ulaşmış, dış ticaret açığı 110.2 milyar dolarla rekor kırmıştı. Özellikle 2022'nin son aylarında görülen ihracattaki yavaşlama, fiyat rekabeti konusunda sanayicinin tespitleriyle örtüşüyor. Geçen yılın ekim ayında ihracat yüzde 2.8, kasım ayında yüzde 1.9 ve aralık ayında yüzde 3.1 arttı. Ocak ayında da benzer bir tablonun oluştuğunu ifade eden sanayiciler, geç kalınması durumunda ihracatın negatife dönebileceği uyarısını yapıyorlar. Dünya genelinde bir resesyon olduğunu, buna rağmen ihracat yaptıkları ürünlere olan talebin kesilmediğini anlatan Taycı, sektör ihracatını 2022'de yüzde 25.4 artışla 11.5 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Bu yıl yüzde 30 büyüme sağlayabileceklerini ifade eden Taycı, bunun için rekabetçi kurun yanı sıra finansmana daha kolay erişim, navlun ve ekipman desteği talep ettiklerini belirtti.