Kur korumalıya 112 milyarlık vergi kıyağı

KKM hesabı olanlara ödenen 312 milyar liralık kur garantisinin dışında ayrıca 112.6 milyar lira da vergi istisnası sağlandığı ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Bankalarda Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı açtıranlara Hazine ve Merkez Bankası kaynaklarından bugüne kadar 312 milyar liralık kur garantisi ödenmesi yetmiyormuş gibi ayrıca bu hesap sahiplerine 112.6 milyar liralık da vergi istisnası sağlandığı hesaplandı. KKM hesabı sahiplerine kur garantisi ve vergi istisnası yoluyla aktarılan kamu kaynağı şimdiden 424.6 milyar lirayı buldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifinin etki analizinde yer alan teknik verilere göre, KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan vergi istisnası nedeniyle hesap sahiplerinin 2022 yılında 32.6 milyar TL vergi ödemesinden vazgeçildi. Bu yıl da istisna edilen tutara 60 milyar lira daha ilave edilecek.

20 MİLYAR DAHA

Normalde bu yılın sonunda bitmesi gereken istisnalar yeni teklifle 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor. Dolayısıyla 2024'ün ilk 6 ayında da 20 milyar liralık daha istisna sağlanacağı hesaplandı. Böylece toplam istisna tutarı 112.6 milyar lirayı bulacak. KKM hesabı sahiplerine temmuz sonu itibarıyla bütçe kaynaklarından 152 milyar TL, Merkez Bankası kaynaklarından da haziran sonu itibarıyla 160 milyar lira olma üzere toplam 312 milyar lira kur garantisi aktarıldı. 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmaması nedeniyle bankalardan 70 milyar lira vergi alınacağı da hesaplandı.

25 kuruşluk satıştan 300 milyon TL

Mükelleflerin kişisel vergi bilgilerinin 25 kuruş karşılığında satılması sonucunda yılda 300 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Aylık 100 milyon sorgu yapıldığı her bir sorgudan 25 kuruş alınacağı bildirildi. Etki analizinde sosyal medya fenomenlerinden 2022 ve 2023 yılında 228 milyon lira vergi alındığı, fiyat farkı kararnamesiyle müteahhitlere 83 milyar lira aktarılacağı, genel sağlık sigortası primini ödeyemeyen 1 milyon 879 bin kişinin de 1 milyar 835 milyon liralık borcunun silineceği hesaplandı.