Levrek ve lüfer yüzde 200 zamlı

Balık fiyatları bu sene tezgaha zamlı çıktı. Hamsinin kilogram fiyatı geçen yıla göre düşerken, levrek ve lüferde fiyat artışı yüzde 200’ü, uskumruda ise yüzde 400’ü buldu.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Protein kaynağı balık da artık cep yakıyor. Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar “vira bismillah” diye denize açıldı. Ancak balık da tezgahlara zamlı çıktı. Levrek ve lüfer geçen yıla göre yüzde 200 zamlandı. Mazotta (motorin) yaşanan fahiş artışlar nedeniyle fiyatlarda beklenen artış da hal ve tezgah fiyatlarına yansıdı. Balık fiyatları 2022'nin aynı dönemine göre katlandı. Etten alamadığı proteini balıktan almaya çalışan dar gelirli balık sezonunda da hüsrana uğradı. Bu yıl denizlerde hamsinin bol olması dar gelirli vatandaşları sevindirdi. Balık halinde hamsinin kilogram fiyatı geçen yıl 58 lira 33 kuruş iken bu yıl 45 lira 83 kuruşa geriledi. Ancak yine de balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 70-80 lira arasında değişiyor.

USKUMRU YÜZDE 400 ARTTI

Balık hallerinde istavritin fiyatı aynı kalırken, geçen yıl 75 lira olan sarıkanatın kilogram fiyatı ise yüzde 100 artışla 150 liraya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Eylül tarihli hal fiyatlarına göre çipuranın kilogram fiyatı da 2022'ye göre yüzde 50 artarak 200 liradan 300 liraya ulaştı. Levrek, yüzde 200'lük artışla 300 liradan 900 liraya ulaşırken, lüfer de aynı artış oranıyla 150 liradan 450 liraya dayandı. Zargana balığının kilogram fiyatındaki artış ise yüzde 300'ü buldu. Geçen yıl 25 lira olan zargananın kilogram fiyatı 100 liraya çıktı. Uskumrunun kilogram fiyatı ise yüzde 400'lük artışla 30 liradan 150 liraya ulaştı. Kalkan balığının fiyatı ise yüzde 55.55 artışla 450 liradan 700 liraya yükseldi. Fiyatlar tezgaha çıkınca ise daha da katlanıyor.

İstanbul'da levrek 250 lira

İstanbul Balık Hali'nde geçen yıla ilişkin fiyat bilgisi yer almıyor. Ancak halde dün tekir 100 TL'den, levrek 250 liradan, istavrit ise 80 liradan satıldı. Çipuranın kilogram fiyatı 125 lira oldu. Dar gelirli vatandaşın sıklıkla tercih ettiği palamudun kilogram fiyatı 44 lira ile 56 lira arasında değişirken, kalkan balığının kilogram fiyatı ise 600 liraya kadar çıktı. Tezgahta hamisinin kilogram fiyatı ise 60 lira.