Lula’dan tarihi dolar çağrısı

Brezilya, gelişmekte olan ülkelere dolardan uzaklaşma çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uluslararası ticarette işlem yapan ülkelerin ABD doları yerine kendi paralarını kullanması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Doların küresel hakimiyetini azaltmaya çalışan Çin yönetimine destek, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan geldi. Lula, gelişmekte olan ülkelere çağrı yaparak uluslararası ticarette ABD doları yerine ulusal para birimlerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Ocak ayında göreve gelen ve ilk resmi ziyaretini Çin’e yapan Lula, ticaret yapan BRICS ülkelerini (Brezilya ve Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika) alternatif para birimi bulmaya çağırdı.

ESKİ BAŞKAN DILMA, BRICS BANKASININ BAŞINA GEÇTİ

Eski Brezilya başkanı Dilma Rousseff, bu hafta içi BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası olan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı olarak göreve başlamıştı. NDB’nin ortakları arasında Mısır, Bangladeş, Uruguay ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula ise bu töreni izlemek için Çin’in Şanghay bölgesine hareket etti. Lula törende BRICS ülkelerinin kendi para birimleriyle ticaret yapması gerektiğini anlatan ateşli bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, “Her gece kendi kendime neden tüm ülkelerin ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda olduklarını soruyorum” diyen Lula, “Para birimlerimizin zayıf olduğuna, diğer ülkelerde bir değeri olmadığına kim karar verdi?” sorusunu sordu.

Lula ayrıca, “BRICS neden ülkeler arasındaki ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimine sahip olamıyor? Çünkü bu fikre alışık değiliz. Herkes tek bir para birimine bağlı” ifadelerini kullandı.

‘DOLAR DAYATMASI DELİ GÖMLEĞİ’

Lula ile Çin’e giden Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad da gazetecilere verdiği demeçte Brezilya’nın doların kullanımını devre dışı bırakmak için gelişmekte olan ülkelerle yeni ticaret mekanizmaları oluşturmayı hedefleyeceğini söyledi.

Haddad, “Böylece işin içinde yer almayan bir ülkenin para birimiyle ticaret yapılmasının dayattığı deli gömleğinden kaçınabiliriz” diye konuştu.

‘YUAN PAYININ ARTMASI MANTIKLI’

Küresel ödeme sistemi SWIFT’den alınan verilere göre, geçtiğimiz yıl Çin para birimi yuanın ticaretteki payı 2 kat artarak yüzde 4,5’e ulaşmıştı. Bu artışta Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan yaptırımların Rusya ile Çin arasındaki ticareti desteklemesinin etkili büyük oldu.

Financial Times’ın aktardığı habere göre, Goldman Sachs ekonomisti Maggie Wei, “Yuanın küresel ticaretteki payının artmasını beklemek için yapısal nedenler var” yorumunda bulundu.

Wei, “Çin’in küresel mal ticaretindeki pazar payı yaklaşık yüzde 15. Yuanın payı ise yüzde 4,5. Bu oran Çin’in küresel ticaretteki payına göre çok küçük. Bu nedenle yuanın ticaret finansmanındaki payının artmaya devam etmesi mantıklı” dedi.

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