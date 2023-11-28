Memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyona göre memur zammı…

Memur maaş zammı 2024 yılı itibariyle gerçekleşecek, zammın belirlenmesinde etkili olan enflasyon farkı da netleşmeye başladı. Memurlar ve emekliler için uygulanan enflasyon farkı geride kalan dört ayda yüzde 29,41 olarak belirlenirken, Kasım ve Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranlarının ardından zam olarak verilecek enflasyon farkı belli olacak. Memur maaşı zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacağı için şimdiden en az yüzde 40,39 olacağı kesinleşti.

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Her ay TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyon oranları memurların alacağı zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Her ay zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar maaş zammı ile bir nebze rahatlamak istiyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

2023 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon farkı yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zam olarak verilecek enflasyon farkı belli olacak.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 59 ile 67 arasında değişiyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacak. 2023 yılı toplu sözleşmesinde memur ve emeklilere verilen zam oranı, yüzde 10+6 olarak belirlenmişti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şimdiden en az yüzde 40,39 olacağı kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam olarak kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında en az yüzde 29,41 artış oluşacak.