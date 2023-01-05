Memur maaşı zammı ne kadar? Memur zammı sonrasında öğretmen, polis, hemşire maaşı…

Memur maaşı 2023 yılı itibariyle zamlandı, zam oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktı. Memur zammı, toplu sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 16,48 olmuştu ancak art arda gerçekleştirilen ek zam ile bu oran yüzde 30'a yükseltildi.

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Maaşlarını yettirmek için uğraş harcayan memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak merak ediyor. Geçim derdini Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor ancak ek zam ile bu oran yükseltildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıktığını açıkladı.

ERDOĞAN’DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık enflasyonun bir anda yüzde 84.4'ten yüzde 64.2'ye indirilmesinden 24 saat sonra AKP grup toplantısında kameraların karşısına geçti.

Dün “Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır” diyen ancak memur ve emekliye yüzde 25 zam açıklayan, Erdoğan, oranı 5 puan yükselttiklerini açıkladı:

– Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz.

– En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.