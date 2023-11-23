Memurların çalışma saatleri: Memurlar haftada, ayda kaç saat çalışır?

Türkiye'de kamu sektöründe çalışan memurlar genellikle haftanın beş iş günü, yani pazartesi ile cuma günleri arasında haftada 40 saat çalışıyor. Çalışma saatleri ise genellikle 09:00 ile 17:00 arasında ancak saatler kuruma göre değişkenlik gösterebiliyor.

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Çoğu ülkede kamu sektöründe çalışan memurlar, haftanın beş iş günü boyunca görev yaparlar. Pazartesi ile cuma günleri arasında geçen bu günler, genellikle resmi çalışma günleri olarak kabul edilir.

MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADARDIR?

Bir devlet memurunun en fazla ne kadar çalıştırılabileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesine göre belirlenmiştir. Buna göre memurlar haftalık en fazla 40 saat çalışabilir. Eğer memur haftada 40 saatten fazla çalıştırılıyorsa, çalıştığı her saat için fazla mesai ödemesi almaktadır. Fazla mesai ödemesi için de kendi ve amiri tarafından imzalanan bir ‘fazla mesai çizelgesi’ hazırlanmalıdır. Fazla mesai için ne kadar ödeme alacağı ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Aynı zamanda izin günleri de yine aynı kanuna göre cumartesi ve Pazar olarak belirlenmiştir.

Memur çalışma saati aylık 160 saattir ancak ayın kaç gün sürdüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

DEVLET KURUMLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Memurların çalıştıkları kuruma göre günlük mesai saatleri değişkenlik gösterebilir. İşte devlet kurumlarının çalışma saatleri;

Valilik Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Kaymakamlık Mesai Saatleri: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00

Belediyeler Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Adliye Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

Askerlik Şubesi Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

SGK Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

İşkur Mesai Saatleri: 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Devlet Hastaneleri Mesai Saatleri: 09:00-12:30 / 13:30-16:00

Sağlık Ocakları Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Nüfus Müdürlüğü Mesai Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-16.30

Tapu Dairesi Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

PTT Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Vergi Dairesi Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

*Yukarıdaki mesai saatleri ilçe ve ilçelerde farklılık gösterebilir.