Merkez Bankası’nda üç başkan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Merkez Bankası’nda üç isim görevden alındı, yerine yeni isimler atandı.

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Hafize Gaye Erkan'ın 9 Haziran 2023'te Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından, üst yönetimde de bugün değişim gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı, üç yeni isim atandı.

Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan karar şöyle:

1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN,

atanmıştır.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Fatih Karahan ABD'de yaşıyordu. Dün sosyal medya hesabından uçağın içinde ailesiyle birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaşan Karahan, takipçilerinin nereye seyahat ettiğini sorması üzerine Türkiye yanıtını verdiği görüldü.

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD'ye gitti.

2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.

Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlandı.

2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.

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