Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 178,3 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira olarak belirlendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak sonu itibarıyla 4 trilyon 178,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 448,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 729,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. (AA)

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