Mersin’de dolmuşa 1 buçuk ayda ikinci zam

Akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artıştan sonra şehir içi ulaşım ücretlerine de zam geldi. Şehir içi dolmuş ücretlerine 1 buçuk ayda gelen ikinci zamdan sonra indirimsiz yolcu ücreti 17 TL’ye çıktı. Böylelikle bir buçuk ayda yapılan zam yüzde 112,5'e ulaştı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de şehir içi ulaşım ücretlerine son 1 buçuk ayda ikinci zam geldi.

Yapılan düzenleme ile yolcu taşıma ücretlerinde sivil yolcu için 17 lira, öğrenci için 11 lira oldu.

Akaryakıtta yaşanan zam furyasının ulaşımdaki zamları da kaçınılmaz hale getirdiği ifade edildi.

20 HAZİRANDA ZAM YAPILMIŞTI

Mersin'de şehir içi dolmuş ücretlerine 20 haziranda zam yapılmış, sivil yolcu ücret, 8 liradan 11.50 liraya, öğrenci yolcu ücreti de 6 liradan 8 liraya çıkarılmıştı.

Dolmuşçular zammın gerekçesi olarak mazotun litre fiyatının 25 liradan 37 liraya yükselmesini gösterdiler.

Haziran ayında bir sivil yolcu 20 lirayla 2 kez, öğrenci 3 kez dolmuşa binebilirken, yeni zamlı tarife ile 20 lira ile sadece bir kez dolmuşa binebiliyor.

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