Migros’tan deprem bölgesindeki üreticilere destek

Deprem bölgesinde tarlada kalan ürünleri almak için 'alım seferberliği' başlattığı duyuran Migros, Hatay'dan 2 bin bağ maydanoz, 15 ton çipura kültür balığı, 18 ton balkabağı, 300 ton limon aldığını açıkladı.

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Migros, üreticilere destek olmak amacıyla afet bölgesindeki illerden tarım ürünleri alımına başladığını duyurdu.

Yaklaşık 300 ton Hatay Arsuz limonu, 32 ton beyaz lahana, 8 ton kırmızı lahana, 18 ton Samandağ balkabağı ve yaklaşık 2 bin bağ maydanoz alımı yaptığını açıklayan şirketin ayrıca, 5 ton dökme kuru fasulye aldığı belirtildi.

İskenderun'dan son üç haftada 9 ton deniz balığı da alan Migros, 15 ton çipura kültür balığı alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

‘TARLADA KALAN ÜRÜNLERİ ALIYORUZ’

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, deprem nedeniyle tarlada kalan ürünlerin alımı için ‘alım seferberliği’ başlattıklarını; bu alımları yerinde hızlıca tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduklarını anlattı.

“Yaraları sarmak, bölgenin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla dört koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Baydur, “Yerel ürünlerin en hızlı şekilde toplanması ve üreticiye kaynak yaratılarak üretimin devamlılığın sağlanması öncelikli konumuz” diye konuştu.