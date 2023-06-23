Neptune Energy 4,9 milyar dolara satıldı
İtalyan Eni ve Norveçli birimi Vaar, özel sermaye şirketi destekli doğalgaz ve petrol üreticisi Neptune Energy'yi borçları dahil 4,9 milyar dolara satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.
İtalyan Eni ve Norveçli birimi Vaar, özel sermaye şirketi destekli doğalgaz ve petrol üreticisi Neptune Energy’yi borçları dahil 4,9 milyar dolara satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.
Gelecek yılın başında tamamlanması beklenen satın alım, Avrupa’da son yılların en büyük petrol ve doğalgaz anlaşmalarından biri.
500 MİLYON DOLARLIK SİNERJİ YARATMASI BEKLENİYOR
Eni, anlaşmanın toplam hidrokarbon üretimindeki doğalgaz payını artırma planına uyduğunu ve kârını hemen artırmasını beklediğini açıkladı.
İşlem sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık sinerji yaratılması de bekleniyor. (REUTERS)