New York Times’dan dikkat çeken deprem, seçim ve ekonomi analizi

New York Times'da yer alan Türkiye analizinde, Erdoğan'ın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu, acil onarılması gereken bir ekonomiye deprem felaketinin ciddi bir darbe yaptığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li gazete New York Times, Türkiye’de önceki hafta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ekonomi ve seçimlere ilişkin bir analiz yazısı kaleme aldı.

Analizde depremin mayısta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Erdoğan’ın siyasi kaderini belirleyeceği belirtilirken haberde, “Deprem, Ankara’yı sarsıcı bir yeniden yapılanma tasarısı ile yükümlü kılarak ekonomik büyümeye zarar verecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü dört yıllık dönemi için yeni bir meydan okuma yaratacak” ifadeleri kullanıldı.

Gazete ayrıca “Türk yetkililer yüzyılın en ölümcül depremi nedeniyle ölenlerin acısıyla boğuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paralel bir krizle karşı karşıya: Acil onarılması gereken bir ekonomiye deprem felaketinin yaptığı darbe..” ifadelerine yer verdi.

‘EKONOMİK SORUNLAR AĞIRLAŞTI’

Türkiye’nin zaten çökmekte olan para birimi ile ve yüzde 85’i gören enflasyonla sarsıldığı belirtilirken “Güvenlik açıkları, ülkenin bilançosunda delikler açtı. Türk ailelerini ve işletmelerini yaşam maliyeti krizine sürükledi” denildi.

Analizde ayrıca Erdoğan’ın son yıllarda hem Körfez ülkeleri hem de Rusya ile olan ilişkileri geliştirdiği belirtilerek “Sorunları ağırlaştıran, Rusya ve Körfez Ülkeleri ile bağlarını güçlendiren Erdoğan’ın izlediği alışılmışın dışında mali politikalar” ifadeleri kullanıldı.

UZMANLARIN ANALİZLERİ

Analizde Türkiye’yi izleyen uzmanların görüşlerine de yer verildi. Uzmanlar ekonominin seçimlere etkisinin ve depremin yarattığı sorunların da bu konuda belirleyici olacağını savundu.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, “Asıl odak noktası seçimler. Erdoğan büyüme sağlamadan asla kazanamadı ve yeniden yapılanma başladığında dengeleyici bir etki arayacak” dedi.

Capital Economics’in Londra’daki kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Liam Peach, “Ekonomik aktivite depremden sonra hızla toparlanabilir. Bu çeyrekteki herhangi bir etki telafi edilecek” dedi.

’20 YIL SONRA ERDOĞAN’IN YENİLME OLASILIĞI VAR’

Carnegie Europe stratejisti ve AB’nin Türkiye eski büyükelçisi Marc Pierini, Erdoğan’ın ekonomik avantaj için Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafa da oynadığını söyledi. Pierini, “Erdoğan iktidarda kalmak için akla gelebilecek her yolu kullanacaktır” dedi.

Pierini, “Yeniden yapılanma çabaları ve yaratılan para akışı ne olursa olsun ekonomik görünüm yaklaşan seçimlerin sonucuyla bağlantılı. Çünkü 20 yıl sonra ilk kez yenilme olasılığı var” değerlendirmesinde bulundu.

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