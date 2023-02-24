Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2023 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artarak 2 milyon 5 bin 967'ye çıktı.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Ocak’a ilişkin giriş çıkış yapan yabancı ve vatandaşların sayısını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artarak 2 milyon 5 bin 967’ye çıktı.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

2023 Ocak’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 13,95 (279 bin 818) ile birinci, Bulgaristan yüzde 8,33 (167 bin 138) ile ikinci, Almanya yüzde 6,98 (139 bin 955) ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeyi Gürcistan ve İran takip etti.

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