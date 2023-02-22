OHAL bölgesinde üretici ve yetiştiricinin düşük faizli kredi borçları 1 yıl ertelendi

Deprem bölgesinde ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları ve seraları zarar gören gerçek ve tüzel kişi üretici ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TTK) olan düşük faizli kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

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Depremler nedeniyle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde gerçek ve tüzel kişi üreticilerin düşük faizli kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu il ve ilçelerde; ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları ve seraları zarar gören gerçek ve tüzel kişi üretici ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TTK) olan düşük faizli kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

ZİRAAT BANKASI VE TTK’YA BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının ana para toplamı 250 bin TL ve altında olan kişilerin kredi borçlarının erteleme işlemleri Ziraat Bankası ve TTK tarafından resen yerine getirilecek.

Ana para toplamı bu tutarın üzerindeki erteleme talepleri için ilgilisine göre Ziraat Bankası ve TTK’ya başvurulması gerekiyor.

FAİZ UYGULANMAYACAK

Ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince faiz uygulanmayacak.

Yatırım kredilerinde ödenmiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenecek ancak faizsiz erteleme yalnızca ilk taksit için uygulanacak. Diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden başvuru süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Karar 6 Şubat’tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. (REUTERS)

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