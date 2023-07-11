OPEC Genel Sekreteri: Küresel enerji talebi 2045’e kadar yüzde 23 artacak

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, küresel enerji talebinin 2045'e kadar yüzde 23 artacağını öngördüklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, küresel enerji talebinin 2045 yılına kadar yüzde 23 artmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Ghais söz konusu açıklamayı Nijerya’daki petrol ve gaz konferansında yaptı.

Ghais, “Küresel birincil enerji talebinin 2045’e kadar olan dönemde yüzde 23 gibi önemli bir oranda artacağı tahmin ediliyor. Bu da her türlü enerjiye ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor” dedi.

‘YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE İHTİYAÇ VAR’

Ghasis, “G20’den olumlu bir onay alan düşük karbonlu sistemlere ek olarak, karbon yakalama ve hidrojen projeleri gibi yenilikçi çözümlere ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

Ghais, küresel petrol endüstrisinin aynı dönemde 12,1 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu belirterek, endüstrinin henüz bu yatırım seviyesine ulaşma yolunda olmadığını da sözlerine ekledi.

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