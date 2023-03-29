OSB katliamına izin vermeyin

Organize sanayi bölgesi (OSB) kurucularından Mehmet Akyürek, AKP’nin TBMM’de görüşülen OSB teklifinin yasalaşması halinde tarım ve mera katliamı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li milletvekillerinin tarım ve mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasının önünü açan yasa teklifine sanayiciden çok sert tepki geldi. Anadolu OSB'nin kurucu ve halen yatırımcısı olan Mehmet Akyürek, birçok OSB'nin boş yattığı bir dönemde tarım ve mera arazilerine OSB kurulmasını ‘katliam' olarak niteledi. Rant uğruna katliam yapılmasına izin verilmemesini isteyen Akyürek, “OSB kurmuş bir sanayici olarak bu düzenlemeye isyan ediyorum. Bu düzenleme can çekişen tarımı ve hayvancılığı tamamen bitirir” dedi.Aynı zamanda Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Onursal Başkanı olan Mehmet Akyürek, TBMM Sanayi Komisyonu'nda eleştiriler ve itirazlara rağmen kabul edilerek genel kurul gündemine getirilen OSB yasa teklifinin sanayicilerin işine de yaramayacağını, bu işten kimlerin rant sağlayacağına iyi bakılması gerektiğini söyledi.

RANT SAĞLAYACAK

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu'nun (OSBÜK) verilerine göre ülke genelinde 390 OSB'nin faaliyet gösterdiğini, bunların da birçoğunda boş sanayi parselleri bulunduğunu belirten Akyürek, şu uyarıyı yaptı: “Bütün OSB'lerin içinde altyapısı bitmiş, hemen yarına hazır olacak nitelikte boş parseller zaten var. O parseller boş dururken ülkenin geçim kaynağı olan tarlalara, meralara yeni OSB'ler kurarak tarımı ve hayvancılığı yok etmeye, kıymetli tarlaları kirletmeye hiç kimsenin hakkı olamaz. Bu işi iyi bilen biri olarak söylüyorum, bu teklif yasalaşırsa ülkede mera ve tarla katliamı yaşanır. Tarla ve meralar rantçıların, fırsatçıların hedefi haline gelir.”

‘Çok tehlikeli sonuçlar doğurur'

Mehmet Akyürek, yasa teklifiyle OSB kurulacak alanlarda acele kamulaştırma yetkisi alınacağını, böyle bir yetkinin çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını söyledi. Akyürek, “OSB kurarken acele kamulaştırmaya gerek olmaz. Eğer acele kamulaştırma yapılıyorsa orada acele rant vardır. Biz OSB'yi kurarken Tarım, Çevre, DSİ başta olmak üzere 10-15 yerden izin aldık. Acele kamulaştırma olunca kimseden izin almanıza gerek kalmıyor. Tarlaymış, meraymış, sulak alanmış kimsenin gözünün yaşına bakmadan, vatandaşın tarlasını ucuz yoldan elinden alıyorsunuz” dedi.