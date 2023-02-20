OSB’ler depremzedelerin yeni meskeni olacak

Konut ve konteyner bekleyen depremzedeler, fabrika ve okullardan çıkamadı. Deprem bölgesinde hayatta kalanlar, barınma sorununun giderilememesi nedeniyle fabrikalarda, okullarda kalmaya devam ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Deprem sonrası geciken yardımlar ve yaşanan büyük yıkım 10 ilde büyük bir inşa gerektiren barınma sorununu da ortaya çıkardı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından yapılan araştırmalar bu depremde 1 milyon 10 bin binanın hasar aldığını ve bunun maliyetinin 70.7 milyar dolar civarında olduğu yönünde. Tüm imkanlarını kaybeden depremzedelere kapıları ilk açan yerler bölgedeki sanayi fabrikaları olurken, aradan geçen zaman içinde hâlâ buralarda konaklamak zorunda kalan vatandaşlar, kalıcı konut ve konteyner çözümünü bekliyor. Buna karşılık projeleri hızlandıran iş dünyası ilk kalıcı barınma merkezlerini OSB çevresine kurmaya hazırlanıyor.

SPOR SALONLARI KULLANILDI

İş dünyası konut ve konteyner seferberliği ile özellikle enerji ve su imkanı da rahat olan organize sanayi bölgeleri çevresinde bir yaşam alanı oluşturma çabasına başladı. Gelecek dönmelerde AHBAP gibi farklı sivil toplum örgütleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi iş dünyası temsilcileri de burada kalıcı barınma alanları yaratacak kampanya ve projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler spor salonları ve yemekhanelerde depremzedelerin barınma ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ortaya koyuyor. Spor salonlarına kurulan çadırlarda kalmak zorunda kalan depremzedeler, yemekhaneleri ise hem uyumak hem de yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Diğer taraftan yardım TIR'ları da gitmeye devam ediyor.

6 bin depremzede eğitim kurumlarında

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Kipaş Holding olarak da eğitim kurumlarını vatandaşlara açtıklarını 6 bin depremzedenin orada kaldığını aktararak, “Şu an 6 bin insanımız orada kalıyor. Hatta eğitim kurumlarımıza çalışanlarımızı da yönlendirmeye başladık. Tekrardan şehrin ayağa kalkması için de uğraşıyoruz” dedi.

Çalışanlar fabrikalarla entegre olacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, öncelikli olarak çalışanların barınma sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Öksüz, “Bunun için biz de TİM olarak özellikle OSB’lerde depremzedelere barınma imkanı sağlamak için çalışıyoruz. Böylece hem barınma sorununa destek olmak hem de insanları, fabrikaları üretime entegre etmek istiyoruz. TİM olarak bölgedeki OSB’lere barınma merkezlerini kuracağız. Hedefimiz en az 100 tane bina yapmak. En azından 10 bin depremzedeyi bunlara yerleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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