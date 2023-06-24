Otelde tatil lüks olunca çadır ve karavan tatiline talep arttı

Bu yaz otellerin günlük konaklama bedelleri 2 bin TL'den başlayınca, günlüğü kişi başı 250-300 liradan başlayan çadır ve karavan tatiline talep arttı. Vatandaş İzmir Foça'da, Seferihisar'da, Çeşme'de ya da Muğla'da daha ucuza daha uzun tatil yapmak isteyince kamp yerleri yüzde 100 doluluğa ulaştı.

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Bu yıl Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, otel ve kiralık evlerden daha ekonomik olduğu için çadır ya da karavan kampları, tatilcilerden ilgi görüyor.

Daha düşük bütçeyle uzun süre tatili amaçlayanlar rezervasyonlarda yoğunluğa neden oldu.

Kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, “Bayram tatiliyle birlikte sezona başlamış olacağız. Bayram için talep çok yüksek. 15 gündür telefonumuz susmuyor. Daha ekonomik olduğu için kamp alanları revaçta” dedi.

ÇADIR TATİLİNDE GÜNLÜK KİŞİ BAŞI 250 TL

İzmir’in Gümüldür ilçesinde çadır kiralama günlük kişi başı ortalama 250 TL, karavan 400 TL, Foça’da çadır kiralama 200 TL iken karavan ise 4 kişiye kadar 400 TL olarak belirlendi.

Seferihisar’da çadır kampı 200, karavan 400 TL iken, bayram nedeniyle çoğu kamp alanının yüzde 100 doluluğa ulaştığı Dikili Bademli’de çadır ücreti kişi başı 250 TL olarak açıklandı.

Gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de ise çadır kampı günlük kişi başı 250 TL, karavan 700 TL.

İzmir’in Karaburun ilçesi ile Muğla Akbük Koyu’nda çadır ve kahvaltı bedeli hizmeti almak isteyenler ise günlük 1800 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çadır fiyatları kişi başı ortalama 150, karavan ise 300 TL civarında seyrediyor.

Bayram tatilinde rezervasyonların çoğunlukla yüzde 100 doluluğa ulaştığı Çanakkale Asos kamp alanında 1 Temmuz itibarıyla çadır tatili ücreti kişi başı günlük 400, karavan ise 475 TL olarak güncellendi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de çadır tatili günlük kişi başı 450 lira, karavan tatili ise ortalama 500 lira olarak açıklandı.

’15 GÜNDÜR TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR’

İzmir’in Menderes ilçesindeki 215 dönümlük orman arazisinde kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, kamp alanına ilginin bayram nedeniyle çok yüksek olduğunu belirterek sezon hazırlıklarını son hızla sürdürdüklerini söyledi.

Çadır kamplarının ekonomik olması nedeniyle çok tercih edildiğini belirten Davarcıoğlu, “Orman arazisinde kiracı bir işletmeyiz. 15 gündür telefonumuz susmuyor. Daha ekonomik olduğu için kamp alanları revaçta” dedi.

Kamp alanlarını daha çok ailelerin tercih ettiğini anlatan Davarcıoğlu, 4 kişilik bir ailenin market ve restoranlara sahip tesiste, ortak tuvalet buzdolabı ve duş imkanlarını kullanarak düşük bedelle tatil yapabildiğini söyledi.

‘BAYRAM REZERVASYONLARIMIZ DOLDU’

Davarcıoğlu, kamp ücretleri hakkında ise “Tesisimize kapı girişi ücretimiz kişi başı 80 liradır. Kendi çadırlarıyla gelirlerse gecelik 250 lira ücretimiz var. Bizden çadır kullanabilirler. Çadırlarımızı gecelik 350 liraya kiralıyoruz. Çadır içerisinde 4 kişiye kadar çok rahatlıkla konaklayabilirler. Karavan ücretimiz standart olanlarda 400 lira” dedi.

“Bungalov evlerimiz var. Onlarda da 4 kişi konaklanabiliyor, bayram rezervasyonlarımız doldu” diyen Davarcıoğlu, şöyle devam etti:

“Apart odalar, mutfağı, banyosu olan evlerimizin ücreti ise 2 bin 250 lira. Kampçılık insanın ruhuna işliyor. Doğa aşığı olmak farklı bir şey. İnsanlar artık binalarda, kapalı mekanlarda ya da standart yerlerde tatil yapmak istemiyor. Burada ormanlık alanda yürüyüşlerini yapabilirler. Plajda denize girebilir, kayalıklardan atlayarak denizi kullanabilir ve spor aktivitelerini gerçekleştirebilirler. Sanıyorum bu nedenle tercih ediliyoruz.”

‘BURASI BİZİM İÇİN 5 YILDIZLI OTEL’

Kampta tatil yapan ve kadın kuaförü olduğunu söyleyen Fethiye Turgay, Manisa Akhisar’dan geldiklerini belirterek, “Buraya Ramazan Bayramı’nda geldik ve çok mutlu olduk. Bu yüzden ikinci kez geliyoruz. Temiz ve kafa dinleyebileceğimiz bir ortam var. Kendi çadırımız ile geldik. Bayramda çalışacağız. Bayram öncesi geldik. Stres atıyoruz. Bu yaz çadır tatili yapacağız. Burası bizim için 5 yıldızlı otel” diye konuştu.

Arkadaşlarının çadırında misafir olarak kaldıklarını anlatan Satı Yumurtacı ise “Dün arkadaşlarımızla beraber geldik. Çadır tatilini ilk kez yapıyorum. Çok beğendik. Çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Herkesin bir çadırı olmalı. Buradan dönünce eşimle bir çadır alacağız. Bundan sonra daha sık gelmeyi planlıyoruz” dedi.

DAHA UZUN TATİL İMKÂNI: 15 GÜNDÜR BURADAYIZ

Kendilerine ait karavan ile tatile gelen lise 3’üncü sınıf öğrencisi Yağmur Çınar da (16) “15 gündür buradayız. Karavanla ilk deneyimimiz değil. Karavanla kamp yapmak çok güzel. Çadırdan daha rahat. Annem babam ve ben geldik. Ekonomik olarak daha uygun olduğu için daha uzun bir tatil yapma şansımız oluyor. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerde yaşanan artış, iç turizmde bu yıl da yüzde 100’ü aşan zamlara neden olmuştu.

Geçen yıl iki kişilik bir haftalık tatilin ortalama maliyeti 15-20 bin TL iken, bu yıl iki kişinin yalnızca bir haftalık konaklama bedeli 35 bin TL’den başlıyor. (DHA/Nevra Uçkaç, SOZCU.COM.TR)

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