Özel yurt fiyatları yüzde 100’ün üzerinde zamlandı

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencileri zamlı yurt fiyatları karşıladı. Ülke genelinde özel yurtlara ortalama yüzde 85 ile yüzde 105 arasında zam yapıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gülben DİKMEN / sozcu.com.tr

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından barınmak için yer arayan öğrencileri özel yurt ücretlerinde zamlı fiyatlar bekliyor.

Devlet yurtlarındaki kapasite yetersizliği üniversite öğrencilerini barınma kriziyle karşı karşıya bırakıyor.

Özel yurt ücretlerine yüzde 100’ü aşan zamların gelmesinin ardından milyonlarca öğrencinin tercih ettiği büyük şehirlerdeki yurt ücretleri dudak uçuklatıyor.

BİR YILDA GELEN ZAM YÜZDE 100’Ü AŞTI

Yurt ücretleri; yurdun bulunduğu semte, üniversiteye yakınlıklarına, odada kalan kişi sayısına ve yurdun sağladığına olanaklara göre değişse de yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla özel yurtların ücreti bir önceki yıla göre yaklaşık ortalama yüzde 85 ile yüzde 105 arasında arttı.

Türkiye genelinde 2023 yılı özel yurt fiyatları bir yıllık eğitim dönemi için (9-10 ay) en düşük 20 bin TL olurken en yüksek 320 bin TL oldu.

Yurtlarfiyatlar.com’un kurucusu Tuğrul Arslan Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada eylül ayındaki doluluk oranlarına bağlı olarak İstanbul ve Ankara’da yurt fiyatlarında bir miktar daha artış yaşanabileceğini belirtti.

İSTANBUL EN PAHALI İL OLDU

Yüzde 100’ü aşan zamların ardından 2 milyona yakın öğrenci barındıran İstanbul’daki özel yurt fiyatları yıllık bazda 40 bin TL ile 320 bin TL arasında değişiyor.

İstanbul'da tek kişilik yurt odası fiyatları ise aylık 14 bin TL’den başlayıp 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul’un en çok öğrenci yurdunun bulunduğu üç ilçesi ise Beşiktaş, Kadıköy ve Fatih olarak öne çıkıyor.

Semtlere göre bakıldığında Beşiktaş’taki öğrenci yurtlarının yıllık fiyatları 95 bin TL ile 320 bin TL arasında değişirken, Kadıköy’de yıllık ücretler 60 bin ile 250 bin TL arasında bulunuyor. Fatih’te ise yıllık yurt ücretleri 40 bin lira ile 200 bin lira arasında yer alıyor.

ANKARA’DA TEK KİŞİLİK YURT FİYATI 26 BİN TL’YE ÇIKTI

8 devlet üniversitesi ve 13 özel üniversite ile 21 üniversitenin bulunduğu Ankara’da da özel yurt ücretleri cep yakıyor.

Temmuz ayı itibariyle Ankara yurt fiyatları yıllık en düşük 45 bin TL ile en yüksek 260 bin arasında değişiyor.

Ankara’da tek kişilik yurt fiyatları ise 26 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İZMİR’DE EN UCUZ YURT 55 BİN TL

2023 yılı Temmuz ayı itibariyle İzmir’de yurt fiyatları yıllık en düşük 55 bin TL ile en yüksek 220 bin TL arasında yer alıyor.

En düşük yurt ücretleri 55 bin TL ile Balçova’da bulunurken, Bornova 220 bin ile en yüksek yurt ücretinin olduğu ilçe olarak öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir Marmara Üniversitesi yurt ücretlerine yüzde 87 zam yaptı

İlginizi Çekebilir Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı

İlginizi Çekebilir Okul yolu zam yolu