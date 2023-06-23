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Özgür Demirtaş cevapladı: Faiz arttığı halde dolar neden yükseliyor

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB'nin politika faizini artırmasının ardından döviz kurunda neden artış yaşandığını madde madde açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:03 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Özgür Demirtaş cevapladı: Faiz arttığı halde dolar neden yükseliyor

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından dolar/TL’nin artış nedenlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyada bir vatandaşın ‘faizler arttığı halde dolar neden artıyor’ sorusunu 5 maddede yanıtlayan Demirtaş, şöyle dedi:

“1) Beklentiden çok daha az arttığı için,

2) Sözlü yönlendirme yanlış olduğu için,

3) Enflasyonun altında kaldığı için,

4)  Zaten seçim öncesi baskılandığı için,

5) İhracatçı için dolar bırakıldığı için,

6) Yabancı yüksek dolardan ülkeye girer diye…”

DOLAR VE EURO’DA YENİ REKOR KIRILMIŞTI

Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltmişti.

Artış piyasa beklentisinin altında kalsa da açıklamada kademeli olarak faiz artışlarının devam edileceği mesajı verildi. Banka, en son Mart 2021’de faiz artırmıştı.

Dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan artış bugün de devam ediyor. Dolar 25,73 lirayı görürken, Euro 28 liraya dayandı.

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