Özgür Demirtaş, ‘maalesef’ diyerek olacakları tek tek sıraladı
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili karamsar açıklamalarda bulundu.
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da ekonomiye dair öngörülerini paylaştı. İşte Demirtaş'ın ‘bol maalesefli' tahminleri:
*Maalesef, Enflasyon rekor hızda devam edecek.
*Maalesef, Merkez Bankası Enflasyon ile mücadele etmiyor.
*Maalesef, Alım gücümüz düştü, daha da düşecek.
*Maalesef, Orta gelir grubu iyice silinecek.
“ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM”
*Maalesef, Dolaylı vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da baskılayacak.
*Maalesef, Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak.
*Çok ama çok üzgünüm… Türkiye'yi çok seviyorum. Bu kötü günleri atlatabilmemizi dilerim…