Prim hizmet beyannamelerinde süre uzadı

31 MART’A KADAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Şubat ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 27 Mart 2023’e kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2023/Şubat ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir

değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.”