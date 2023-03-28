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Prim hizmet beyannamelerinde süre uzadı

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) şubat ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:25 - 28 Mart 2023 Güncellenme:
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Prim hizmet beyannamelerinde süre uzadı

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) şubat ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı.

31 MART’A KADAR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Şubat ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 27 Mart 2023’e kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2023/Şubat ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir
değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.”

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