Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Akaryakıt ihracat yasağı sürecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt ihracat yasağının iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Moskova, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt ihracat yasağını iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam ettireceklerini söyledi.

Novak, Soçi’de petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Petrolde tavan fiyat gibi uygulamaların olumsuz sonuçlar yarattığını belirten Novak, “En kötüsü de gelecekte sadece Rus enerji kaynaklarına karşı değil, diğer ülkelere ve diğer ürünlere karşı da kullanılabilecek bir emsal oluşturmasıdır” dedi.

Novak, tavan fiyat uygulamasının etkisiz bir araç olduğunu ve sadece son tüketicileri etkilediğini ifade etti.

İSTİKRAR SAĞLANANA KADAR DEVAM EDECEK

Rusya'nın uyguladığı akaryakıt ihracat yasağının ne kadar süreceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Novak, “İç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam edecek.” dedi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül'de yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı. (AA)