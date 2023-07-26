Rusya’nın doğalgaz üretimi düştü

Rusya’nın doğalgaz üretimi, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalarak 267 milyar metreküpe geriledi.

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Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğalgaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü.

Rusya'nın doğalgaz üretimi yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 14,9 düşerek 267 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi de yüzde 4,5 azalarak 16 milyon tona indi.

Çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

Rusya da Avrupa doğalgaz pazarında yaşadığı kayıpları Asya pazarına gaz ihracatını artırarak telafi etmeyi hedefliyor. (AA)

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